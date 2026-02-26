Gold Price Down: ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ରୁପା ମଧ୍ୟ 7000 ଶସ୍ତା ହେଲା, ଚେକ କରନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍

ପୁଣି ଖସିଲା ସୁନା ଦାମ୍ । ରୁପା ମଧ୍ୟ 7000 ଶସ୍ତା ହେଲା, କିମଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 26ର ଲାଟେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଜାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ପ୍ରାୟ 80% ଏବଂ ରୂପା 180% ରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଛି। ତଥାପି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।

ବିବାହ ଋତୁରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ 22K ଏବଂ 24K ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଲ୍ଟି-କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ, 2 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ରେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା 1,168.00 (0.72%) ହ୍ରାସ ପାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 159,977.00 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ରୂପା 7,050.00 (2.63%) ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 261,266.00 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା…

Toll Plaza Rule: ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ…

ଆଜି ଭାରତରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧,୬୧,୬୮୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧,୪୮,୨୦୦ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧,୨୧,୨୬୦ ହୋଇଛି।

ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ

ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୨,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା…

Toll Plaza Rule: ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ…

ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପକ୍କା ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ?…

ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ…

1 of 29,359