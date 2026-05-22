Gold Price: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା; ତୁରନ୍ତ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ; ୨୨kର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ନାଚିବେ, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁିନି…

Gold rate: ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ସହର ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତଥାପି, ଗୁରୁବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

MCX ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ହ୍ରାସ ପାଇଲା: ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ, ଜୁନ୍ ୫ ପାଇଁ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରାୟ ୦.୪୨ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ₹୬୮୭ ହ୍ରାସ ପାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ₹୧,୫୯,୩୧୯ ର ଅନ୍ତଃଆନ୍ତରିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସୁନା ପ୍ରାୟ ୧,୫୯,୪୦୦ ରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଜୁଲାଇ ୩ ପାଇଁ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ ମୂଲ୍ୟ ₹୩,୮୬୪ କିମ୍ବା ୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୭୦,୪୦୧ କୁ ଖସି ଆସିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ, ରୂପା ମଧ୍ୟ ₹୨,୭୩,୧୯୬ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଛୁଇଁଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତଥାପି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା, ଡଲାରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମଜବୁତ ରହିଛି।

ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି…

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସ୍ଥିତି
ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ
ବିବାହ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ଚାହିଦା
ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା
ଏହି କାରଣରୁ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ସହର ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
24K 22K 18K

ଚେନ୍ନାଇ: ₹୧୬,୧୬୮ ₹୧୪,୮୧୧ ₹୧୨,୪୨୬

ମୁମ୍ବାଇ: ₹ ୧୫,୯୯୪ ₹ ୧୪,୬୬୧ ₹ ୧୧,୯୯୬

ଦିଲ୍ଲୀ: ₹୧୬,୦୨୪ ₹୧୪,୬୭୬ ₹୧୨,୦୧୧

କୋଲକାତା: ₹୧୫,୯୯୪ ₹୧୪,୬୬୧ ₹୧୧,୯୯୬

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ₹ ୧୫,୯୯୪ ₹ ୧୪,୬୬୧ ₹ ୧୧,୯୯୬

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ₹୧୫,୯୯୪ ₹୧୪,୬୬୧ ₹୧୧,୯୯୬

କେରଳ: ₹ ୧୫,୯୯୪ ₹ ୧୪,୬୬୧ ₹ ୧୧,୯୯୬

ପୁଣେ: ₹୧୫,୯୯୪ ₹୧୪,୬୬୧ ₹୧୧,୯୯୬

ଅହମଦାବାଦ: ₹୧୬,୦୧୪ ₹୧୪,୬୬୬ ₹୧୨,୦୦୧

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୫,୯୪୯ ₹୧୪,୬୨୦ ₹୧୧,୯୬୨

ସରକାର ନିକଟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆମଦାନୀକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଡଲାରର ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

