Gold Rate: ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଆଜିହିଁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ! 22K ଦାମ ଜାଣିଲେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି

Gold Price: ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୨୭୫୦ ଓ ୨୯୪୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୩,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୫,୯୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୨୭୫୦ ଓ ୨୯୪୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୩୩,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୬ ,୧୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମଜବୁତ ହେବା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁନା ପ୍ରାୟ୧,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତଥାପି, MCX ରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୪,୮୨୫ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ COMEX ରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଟ୍ରୟ ଆଉନ୍ସ $୪,୫୭୪.୯୦ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।

SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; FD ଉପରେ…

Jio, Airtel ନା Vi! କିଏ ଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ…

ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଜଟିଳ ମାକ୍ରୋ ପରିବେଶ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାର ଆଶା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଟାଣି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାର ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ରହିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ $୧୨୭,୦୦୦ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ $୪,୨୫୦ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର କାରଣ: ଏସଏସ ୱେଲଥଷ୍ଟ୍ରିଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଗନ୍ଧା ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ – ବିଶେଷକରି ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ – ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଏହା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆମଦାନୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ସୁଗନ୍ଧା ସଚଦେବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ଉଚ୍ଚ ବଣ୍ଡ , ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରୁ ନିରନ୍ତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ଆଶା ହ୍ରାସ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।

ଯଦି ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ନ ପାଏ, ତେବେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ। ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଡଲାରକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିବେଶକମାନେ ଡଲାରରେ ନିବେଶ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଡଲାରରେ କାରବାର ହୁଏ, ଏକ ମଜବୁତ ଡଲାର ସୁନାକୁ ଶସ୍ତା କରିବ।

ସେବି-ପଞ୍ଜିକୃତ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଜ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଜି ସୁନା ହାର ସ୍ଥିର ଅଛି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କାରଣ ବଜାର ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ₹୧୫୦,୦୦୦ଅତିକ୍ରମ କରେ, ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସୁନା ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ହଠାତ୍ ବଜାରରେ ସୁନାର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସୁନା କ୍ରେତା। ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହେ, ତେବେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ: ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଚାପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରି, LKP ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍‌ର ଗବେଷଣାର ଭାଇସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍ (କମୋଡିଟି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା) ଜତିନ୍ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଖ୍ୟ ମାକ୍ରୋ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବାରୁ ବଜାର ପରିବେଶ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛି, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ସୁନାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୀମିତ କରିଛି।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସୁନା ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ପରିସର ୧୪୦,୦୦୦ ରୁ ୧୪୭,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।”

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସ୍ତର ତଳେ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧୩୫,୦୦୦ ଏବଂ ₹୧୨୭,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; FD ଉପରେ…

Jio, Airtel ନା Vi! କିଏ ଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ…

ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୨୫ ହଜାର…

Wheat Bonus: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର;…

