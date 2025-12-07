ରବିବାରରେ କମିଗଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ Gold ରେଟ୍?

ରବିବାରରେ କମିଗଲା ସୁନା ଦର । ଡେରି ନ କରି ଯଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ କମିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନିରନ୍ତର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସୁନାର ଗତି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ୧୮ ରୁ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି, ସୁନା କ୍ରେତା ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାନ୍ଦିର ଚମକ ବଢିପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର?

ଗତ ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ, ବୁଲାନ୍ ବଜାରରେ ହଇଚଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ଋତୁରେ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୫୪୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୦,୧୫୦କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ସର୍ବାଧିକ କିଣାଯାଉଥିବା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୫୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୯,୩୦୦କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୪୧୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ୯୭,୬୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୬୮,୦୦୦ ରୁ ୧.୩୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା

ଗତ ୧୪ ରୁ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଛି ଏବଂ ହାରାହାରି କ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପକାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮,୭୮୦ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଧନତେରସ ପାଖାପାଖି, ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୫,୦୦୦ର ଐତିହାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏକ ତ୍ରୟମାସ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ରୂପା ଗତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ୧.୯୦ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି

ବଜାରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ସୁନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାବେଳେ, ରୂପା ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି। ଶନିବାର ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୩,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୯୦,୦୦୦ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ରୂପା ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

