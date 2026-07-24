ବାହୁଡ଼ାରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ପୁରା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖସିଲା ଦର; ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରର କେତେ ଅଛି ରେଟ୍
ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ: ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ୧,୮୫୦ କମିଲା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ୧,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ୧,୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୪, ୨୦୨୬ ରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୯୦ ଟଙ୍କା କମି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧,୦୮,୨୫୦ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୮୫୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ରେଟ୍ ୧,୪୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ରେଟ୍ ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର: ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୪,୪୮୦ ଟଙ୍କାଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୩୨,୪୫୦ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୪,୩୩୦ ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୪,୩୩୦ ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଭାରତରେ ରୁପା ଦର: ସୁନା ଦର କମିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୨, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୁପା ଦର ୨,୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁପା ଦର ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।