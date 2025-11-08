Gold Price Drop: ଡେରି ନ କରି..ଏକା ମୁହଁରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ; ବିବାହ ସିଜିନରେ ହଠାତ ଏତେ କମିଗଲା ସୁନା ଦର, ରୂପା ବି ହେଲା ଶସ୍ତା

ବିବାହ ସିଜିନରେ ହଠାତ ଏତେ କମିଗଲା ସୁନା ଦର । ରୂପା ବି ହେଲା ଶସ୍ତା ।

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିବାହ ସିଜିନ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ସୁନାର ଚମକ। ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିଶେଷକରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଗୋଟିଏ ଦିନର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଆଜି ପୁଣି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ସକାଳେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,22,160 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କମ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୨୨,୭୩୦ ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧ଲକ୍ଷ୧୨,୫୧୦।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନମାଜ ପଢି ଫେରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ, ଅଧା…

Gajkesri Yog: ଗୁରୁ-ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ…

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧,୨୨,୦୨୦ ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ଦାମ ୧,୧୧,୮୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ସୁନା ରେଟରେ ସୂଚକ ଏବଂ GST, TCS ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ମିଶି ନାହିଁ । ସଠିକ୍ ରେଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

You might also like More from author
More Stories

ନମାଜ ପଢି ଫେରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ, ଅଧା…

Gajkesri Yog: ଗୁରୁ-ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ…

ପୂରା ଫାୟାର…ମାତ୍ର ୧୧ରନ ପରେ ରଚିଦେଲେ…

Alcohol in Winter: ମଦ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ…

1 of 27,963