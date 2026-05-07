Gold Price: ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ହେଲା ମହଙ୍ଗା; ଜାଣନ୍ତୁ ୨୨K ସୁନା ଭୁବନେଶ୍ବରର କେତେ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗକୁ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସୁନାର ଚମକ ଫେରିଛି । ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାେଦଇଛି । ଆଜି ୭ ମଇରେ ସୁନା-ରୂପା ମୂଲ୍ୟ: ଆଜି ଦେଶରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ମଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଶରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୩୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ୨୨ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହିପରି, ଆଜି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୫୨୪୬ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୩୯୭୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୧୪୩୪ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସହର ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ) ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ)
ଦିଲ୍ଲୀ ୧୫,୨୩୯ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇ ୧୫,୨୪୬ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୭୫ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତା ୧୫,୨୪୬ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୭୫ ଟଙ୍କା
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୫,୨୪୬ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୭୫ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇ ୧୫,୩୮୩ ଟଙ୍କା ୧୪,୧୦୧ ଟଙ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୧୫,୨୩୯ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ପାଟନା ୧୫,୨୫୧ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୮୦ ଟଙ୍କା
ଜୟପୁର ୧୫,୨୩୯ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୫,୨୪୬ ଟଙ୍କା ୧୩,୯୭୫ ଟଙ୍କା
ଆଜି ଭାରତରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨୭୦ ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨୭୦,୦୦୦ ରହିଛି। ଏହା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୫ ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୫୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଅହମଦାବାଦ ଭଳି ସହରରେ, ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨,୭୦୦, ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨୭,୦୦୦ ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨୭୦,୦୦୦ ରହିଛି। ତଥାପି, ଚେନ୍ନାଇରେ, ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨୭୫,୦୦୦ ରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଛି।