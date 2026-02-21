ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ କିଣନ୍ତୁନି ସୁନା! ପକେଟ ହୋଇଯିବ ଖାଲି, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ 22k ସୁନାର ଦାମ କେତେ?
Gold Price: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କେରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କେରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୫,୯୨୮ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୨୨ କେରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୪,୬୦୦ ଏବଂ ୧୮ କେରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୧,୯୪୬ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ, ୨୪ କେରେଟ୍ ସୁନାରେ ୩୧୧, ୨୨ କେରେଟ୍ ସୁନାରେ ୨୮୫ ଏବଂ ୧୮ କେରେଟ୍ ସୁନାରେ ୨୩୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଧାରା, ମୁଦ୍ରା ଗତିବିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦାର ପ୍ରଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସାରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ୨୪ କେରେଟ୍ ସୁନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ୧୬,୦୫୮ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ୧୪,୭୧୭କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ଜାଣିବେ: ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ISO (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍) ଦ୍ୱାରା ହଲ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ । ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୯୯୯, ୨୩ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୯୮୫, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୯୧୬, ୨୧ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୮୭୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୭୫୦ ଲେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ୨୨ କ୍ୟାରେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କ୍ୟାରେଟ୍ ୨୪ ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ । କ୍ୟାରେଟ୍ ଯେତେ ଅଧିକ, ସୁନା ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।
ମିସ୍ କଲରୁ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ: ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଖୁଚୁରା ହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ୮୯୫୫୬୬୪୪୩୩ ରେ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଦର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ରମାଗତ ଅପଡେଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ www.ibja.co କିମ୍ବା ibjarates.com ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।
୨୨ ଏବଂ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତୁ: ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୯୯.୯% ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ । ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତମ୍ବା, ରୂପା, ଜିଙ୍କ ପରି ୯% ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନୀମାନେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।