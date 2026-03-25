Gold Price: ଝଟକା ଦେଲା ସୁନା, ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ; 22k ଦାମ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବ
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ, ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରାୟ ₹୫,୪୦୦ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କାରବାର କରୁଥିଲେ।
MCX ରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧,୪୩,୦୭୯ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ, ସୁନା ₹୧,୩୮,୯୧୨ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦:୦୦ ଟା ସମୟରେ, ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୩.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୧,୪୪,୩୨୫ ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ₹୧,୪୪,୪୩୪ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ…
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ: MCX ରେ ୫ ମଇ, ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ରୂପା ୫.୫୬% କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ₹୧୨,୪୫୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୨,୩୬,୪୦୦ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ରୂପା ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ ₹୨,୩୨,୮୯୮ ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଇନଟ୍ରାଡେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ₹୨,୩୬,୮୯୯ ଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ₹୨,୫୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ₹୨୫,୦୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚେନ୍ନାଇରେ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹୨,୬୦୦ ।
ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ରେଟ ୧,୪୬,୬୭୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ୧୩୪୪୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିଭଳି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୩୭,୬୦୦ ଟଙ୍କା ବଢି ୧୪,୬୬,୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଁଚିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୮୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୬୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୧୬୦ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୬୭୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୪୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୦୧୦ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୪,୫୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୨,୪୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୪୯୦ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୬୭୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୪୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୦୧୦ ଟଙ୍କା
ଅହମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୭୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୦୬୦ ଟଙ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୮୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୬୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୧୬୦ ଟଙ୍କା
ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୭୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୦୬୦ ଟଙ୍କା
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୬୭୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୪୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୦,୦୧୦ ଟଙ୍କା