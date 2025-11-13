Gold Price Hike: ପୁଣି ଉପର ମୁହାଁ ସୁନା ଦର! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ବଢିଗଲା ଦାମ୍! ରୂପା ବି ବଢିଲା…
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ବଢିଗଲା ସୁନା ଦାମ୍ । ଶୁଲେ ମୁଣ୍ଡ ଚକର କାଟିବ...
ଭୁବନେଶ୍ବର: କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ବସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର । ଆଜି ଗୁରୁବାର ସାକଳୁ ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,290 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗୁରୁବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ସୁନା ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ MCXରେ ସୁନା 0.32 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,27,800 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ମଧ୍ୟ 1.35 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋ 1,64,281 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତା, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବଣ୍ଡ ୟିଲ୍ଡ୍ସ ଏବଂ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 1 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର 150ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁବାର ଦର ଦାମ ବଢିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି1 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର 150 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ 27 ହଜାର 800 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।