୨୦୨୬ରେ କେତେ ରହିବ ସୁନା ଦର, ବଢି଼ବ ନା କମିବ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ରାସ ପାଏ।
କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସମାନ ରହିବ ନା ହ୍ରାସ ପାଇବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୦୨୬ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବଢି଼ବ ନା କମିବ । କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ।
୨୫ ରୁ ୪୦% ବଢି଼ବ ସୁନା: ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୪୦% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୪୦୦୦ ପ୍ରତି ଟ୍ରୟ ଆଉନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ୨୦୨୫ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୩,୨୭୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି ଧାତୁର ମୁଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ: ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ୨୦୨୬ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୨୫%-୪୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଯାହାଫଳରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ୧.୬୨ ଲକ୍ଷ ରୁ ୧.୮୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅସ୍ଥିରତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ବୁଲଗେରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଙ୍କଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ।