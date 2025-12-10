ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ୨୦୩୫ରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ; ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ …

ଗତ ୨୦-୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିବେଶରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି।

ସୁନା କେବଳ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ବରଂ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଗତ ୨୦-୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪,୪୦୦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ୨୦୨୫ମସିହାରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ହେଉଛି କି?…

Your Money Your Right: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ…

ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିବେଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ୨ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା କିଣିବି, ତେବେ ୨୦୩୫ ମସିହାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଲାଭ ପାଇବି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ୨୦୩୫ ରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ: ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ୨ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟର ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧି ହାର (CAGR) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୮% ରୁ ୧୨% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ୮ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୪.୩ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨.୩ ଲକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରେ ରହେ, ତେବେ ଏହି ୨ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫.୨ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ୩.୨ ଲକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ଯଦି ସୁନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ CAGR ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୬.୨ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୪.୨ ଲକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହିପରି, ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କିମ୍ବା ତିନିଗୁଣ ହୋଇପାରେ।

ନିବେଶକ କେତେ ଲାଭ ପାଇବେ: ଯଦି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ନିବେଶ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ନିବେଶକଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଯଦି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିପାରେ। କିଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆକଳନ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୭ ରୁ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ୭-୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ହେଉଛି କି?…

Your Money Your Right: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ…

8th Pay: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ…

YouTubeରେ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ମିଳେ…

1 of 2,551