Gold Silver Price: ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିଯିବ ସୁନା-ରୂପା ଦର! ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ହୋଇଯିବ ଏତେ? ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଦେଲେ ରେଟ…

୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିଯିବ ସୁନା-ରୂପା ଦର! ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଦେଲେ ରେଟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ତିବ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛି। 2024 ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଅନେକେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ।
ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି- ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ?
ଆଜିର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ
ଆଜି, ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ରେ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, MCX ରେ, ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 143,829 ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି; ଏହି ସମୟରେ, ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,23,978 ମୂଲ୍ୟରେ କାରବାର ହେଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି; ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ – ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା – ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ – ବିଶେଷକରି 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା – ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 225,000 ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 465,000 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍କେଟରେ ଅଥିକ ହଲଚଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।