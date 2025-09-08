ସୋମବାରରେ କମିଗଲା ସୁନା ଦର, ରୂପା ବି ହେଲା ଶସ୍ତା, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ରେଟ୍
କମିଗଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଜା ରେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର କମିଛି। ସୁନା ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୦୭,୬୭୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହ, ଆଜି ୯୯.୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୦୬,୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଶନିବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୯୯.୫ ପ୍ରତିଶତ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଶୁଦ୍ଧତା ସୁନା ୯୦୦-୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୦୭,୮୭୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧,୦୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା: ସୋମବାର ଦିନ, ରୂପା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଚାପରେ ରହିଲା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,26,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶନିବାର ଦିନ, ରୂପା 1,27,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହ୍ରାସ ପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲା। MCX ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 447 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,08,175 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି, ଡିସେମ୍ବର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମଧ୍ୟ 370 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।