Gold Price: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କିଣିଲେ ମିଳିବ କି ଫାଇଦା? ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ମାତ୍ର ଏତିକି…
Today Gold Price:ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆଜି କେତେ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ ...
Today Gold Price:ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୩୦୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୮୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୬ରେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୨୫୨୩୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୨୫,୨୩୦, ଯେତେବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୧୪,୮୦୦। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧,୧୪,୬୫୦ ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ୧, ୨୫, ୦୮୦ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଉପରୋକ୍ତ ସୁନା ରେଟରେ ସୂଚକ ଏବଂ GST, TCS ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ମିଶି ନାହିଁ । ସଠିକ୍ ରେଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୨୨ ଏବଂ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତୁ:୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୯୯.୯% ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ । ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତମ୍ବା, ରୂପା, ଜିଙ୍କ ପରି ୯% ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନୀମାନେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।
ମିସ୍ କଲରୁ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ: ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଖୁଚୁରା ହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ 8955664433 ରେ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇପାରିବେ । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଦର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ରମାଗତ ଅପଡେଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ www.ibja.co କିମ୍ବା ibjarates.com ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।
ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ଜାଣିବେ:ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ISO (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍) ଦ୍ୱାରା ହଲ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ । ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୯୯୯, ୨୩ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୯୮୫, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୯୧୬, ୨୧ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୮୭୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୭୫୦ ଲେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ୨୨ କ୍ୟାରେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କ୍ୟାରେଟ୍ ୨୪ ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ । କ୍ୟାରେଟ୍ ଯେତେ ଅଧିକ, ସୁନା ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।