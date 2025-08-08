Gold Price: ଟାରିଫ ମାଡ଼ ଭିତରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ସୁନା, ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ମାଡୁଛି ଡ଼ର..ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଁ ସହରରେ କେତେ ଦର

ବୈଶ୍ବିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରଠାରୁ ସେୟାର ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣ ରହିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,02,000 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

କେଉଁଁ ସହରରେ କେତେ ଦାମ୍- ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,02,710 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 94,160 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସେହି ସମୟରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ପାଟନାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,02,610 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 94,060 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ କୋଲକାତା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,02,560 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 94,010 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ରେ କାରବାର ହେଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ର ଅଗଷ୍ଟ ବୈଠକ ପରେ, ରେପୋ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା 5.5 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 103310 ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ  94700 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

