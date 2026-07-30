ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର

ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର
ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ୪୫ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୮୨୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୪,୪୮୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରିଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସୁନା ୮୨୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୁପା ହ୍ରାସ ପାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଗୁଡ ରିଟର୍ନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ୪୫ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୮୨୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୪,୪୮୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୭୫୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୩୨,୪୫୦ ଟଙ୍କା କରିଥିଲା। ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୬୨୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୦୮,୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁପାର ଦେଶୀୟ ସ୍ପଟ୍ ଦର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ୨,୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ; ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୪୪୩୩୧ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୩୨୩୦୦ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୧୦୪୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୪୪୩୩୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୩୨୩୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦୮୨୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। କୋଲକାତାରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୪୪୩୩୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୩୨୩୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦୮୨୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।
ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ସୁନା-ରୁପା ଦର: ଦେଶୀୟ ବାୟଦା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏମ୍ସିଏକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସକାଳ ୯ଟା ୫୩ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଅକ୍ଟୋବର ଡିଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିବା ସୁନା ୧୪୬ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୩,୪୨୯ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁପାର ବାୟଦା ଦରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡିଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିବା ରୁପା ୦.୫୮ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧,୨୬୨ ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ୨,୧୬,୨୧୭ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦରରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି। କମେକ୍ସରେ ସୁନାର ଦର ୦.୩୪ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧୩.୮୦ ଡଲାର ବଢ଼ି ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସକୁ ୪,୧୧୦.୮୦ ଡଲାରରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ୦.୩୮ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧୫.୫୨ ଡଲାର କମି ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସକୁ ୪,୦୫୨.୦୪ ଡଲାରରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରୁପା ଦର: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। କମେକ୍ସରେ ରୂପାର ଦର ୦.୭୩ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୦.୪୨ ଡଲାର କମି ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସକୁ ୫୭.୬୭ ଡଲାରରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି, ସ୍ପଟ୍ ରୂପା ୦.୬୩ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୦.୩୬ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସକୁ ୫୭.୩୬ ଡଲାରରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା।