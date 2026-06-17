ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର, ଯେତେ ପାରୁଛ କିଣି ପକାଅ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଟଙ୍କାର ମଜବୁତି ଓ ଚାହିଦା କମିଯିବା ପରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହୋଇଛି। ସୁନା ଦରରେ ୪୮୦୦ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରୁପା ଦାମ ୫୩୦୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଟଙ୍କାର ମଜବୁତି ଓ ଚାହିଦା କମିଯିବା ପରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସୁନା ଓ ରୁପାରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ
ବୁଧବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ୪,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଖସି ୧.୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁପା ଦର ୫,୩୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ଟଙ୍କାର ମଜବୁତି ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି।
ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସରାଫା ଆସୋସିଏସନ ଅନୁସାରେ, ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବା ସୁନା ଦର ୪,୮୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୫୪,୪୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ (ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଶାଇ) ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ କାରବାର ଦିନରେ ଏହା ୧,୫୯,୨୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣ ହ୍ରାସ ଆସିଛି। ୫,୩୦୦ ଟଙ୍କା କମି ୨,୫୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ (ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଶାଇ) ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରୁପା ୨,୬୦,୭୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ ଗୋଲ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହ ୪,୩୨୭.୫୪ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁପା ୦.୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଖସି ୬୯.୮୯ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ହୋଇଗଲା।