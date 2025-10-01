ଆଜି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, କେବେ କମିବ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍…
ଆଉ କମିବନି ସୁନା ରେଟ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଆମେରିକାର ଆଂଶିକ ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନର ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ସୁନା ୫୩୫ ଟଙ୍କା (୦.୪୫%) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୧୭,୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଧନୀ ଲୋକ ତ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଡ଼ରିଲେଣି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନକହିବା ଭଲ।
ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବର କାରଣ କ’ଣ: ଆମେରିକାର ସେନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ନିବେଶକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ।
ଦୁର୍ବଳ ଆମେରିକାର ଶ୍ରମ ତଥ୍ୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ମୋତିଲାଲ୍ ଓସୱାଲ୍ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନବ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ବନ୍ଦ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିପଦ ବିମୁଖତା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଫେଡ୍ ନୀତି ସହଜ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।