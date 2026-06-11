ଖୁସି ଖବର : ସୁନା ୧,୫୦୦ ଓ ରୂପା ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖସିଲା
ଘରୋଇ ବଜାର (MCX) ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦାମ୍ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୯୯ ଟଙ୍କା କମି ୧,୪୬,୫୧୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ୧.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପରେ ଏହି ଦାମ୍ ଆହୁରି କମି ୧,୪୬,୪୪୪ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ସୁଧାର ଆସି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୮,୦୮୯ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଜିଥିଲା। ଶେଷ କାରବାର ସମୟରେ ଏହା ୩୬୭ ଟଙ୍କା ବା ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ କମି ୧,୪୭,୬୫୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୪୨୯ ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୫୦,୯୧୩ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସୁନା ଦାମ୍ ୧,୪୬,୦00 ଟଙ୍କାରୁ ତଳକୁ ଖସେ, ତେବେ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ ୧,୪୫,୦୦୦ ରୁ ୧,୪୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସିବ। ‘ଏନରିଚ୍ ମନି’ର ସିଇଓ ପୋନମୁଡି ଆର୍. କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ବଜାର ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ।
ଜୁଲାଇ ୩, ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କମିବା ସହ ବଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୩,୮୩୪ ଟଙ୍କା (୧.୬୨ ପ୍ରତିଶତ) କମି ୨,୩୧,୬Nz୧ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଦାମ୍ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୫,୦୧୨ ଟଙ୍କା ବା ୨.୧୨ ପ୍ରତିଶତ କମି ୨,୩୦,୪୯୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, କୋମେକ୍ସ (COMEX) ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୦.୫୭ ପ୍ରତିଶତ କମି ଟ୍ରୟ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୪,୧୦୯.୬ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ହାଜିରା ସୁନା (spot gold) ୨୦.୮୭ ଡଲାର କମି ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୪,୦୮୯.୬୮ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ସହର ଅନୁସାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୫,୭୯୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨-କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧,୩୩,୬୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ୍ ୧,Running୫,୬୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨-କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ୍ ୧,୩୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ସେଠାରେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧,୪୭,୨୮୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨-କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧,୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହା ୨,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।