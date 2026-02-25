Gold Price: ୫୬,୦୦୦ ହଜାରକୁ ଖସି ଆସିବ ସୁନା ଦର! ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, କହିଲେ କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ …

Gold News: ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୫୬,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୫୬,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ହ୍ରାସର କାରଣ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୬୧,୮୯୦ ପାଖାପାଖି କାରବାର ହେଉଛି ।

୫୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ: ଏକ ET ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ମର୍ଣ୍ଣିଂଷ୍ଟାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ୩୮% ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ୪୦% ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୫୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଜନ୍ ମିଲ୍ସ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପଛରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ଏକ କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ୨୦୨୪ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଖଣି ଲାଭ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $୯୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଶ୍ୱ ଭଣ୍ଡାର ୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୧୬,୨୬୫ ଟନ୍ ହୋଇଛି।

କମୁଛି ଚାହିଦା: ସୁନା ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ଧିମା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସୁନା ପରିଷଦର ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୧% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସୁନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣ ୩୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛି ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଭଳି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $୩,୫୦୦ ପହଞ୍ଚିବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $୩,୩୦୦ ପହଞ୍ଚିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

 

