ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଜାରର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନସେକ୍ସ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 721.53 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 0.88% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ₹230 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରେ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବୁଲାନ ବଜାରରେ ₹110,650 ଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ସୁଦ୍ଧା ₹109,530 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସୁନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ₹110,420 ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
bullions.co.in ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲା। ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ, ସୁନା ବଜାରରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ₹୧,୧୦,୬୫୦ ରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ପରଦିନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ, ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧,୧୦,୬୨୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଥାପି, ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ₹୧,୧୦,୩୩୦ ଏବଂ ₹୧,୦୯,୫୩୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଥାପି, ସପ୍ତାହ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ₹୧,୧୦,୪୨୦ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ, ୧ କିଲୋ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹୧,୨୯,୩୫୦ ଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ₹୧,୨୬,୭୭୦ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୯-୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ ₹୧,୩୦,୦୪୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁନା ତୁଳନାରେ ରୂପାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
MCX ରେ ସୁନା ସ୍ଥିତି
MCX (ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ) ରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଧାରା ଦେଖାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରେ, 10 ଗ୍ରାମ 24-କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ₹1,10,179 ଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ସୁଦ୍ଧା ₹1,09,052 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ରେ, ଏହା ପୁଣି ₹1,09,847 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। MCX ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କାରକ, ଘରୋଇ ଚାହିଦା, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।