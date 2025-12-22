ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ, ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଛି ନା ବଢିଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଥିବାରୁ ସୁନା ଦର ବେଲଗମା ହେବା ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଲୋକେ।
କେତେବେଳେ ସୁନା ଦର ଉପରମୁହାଁ ରହୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖସୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ସୋମବାର ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଦେକିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୯:୫୫ ସମୟରେ, ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା MCX ସୁନା ୧,୩୫,୫୬୨ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୩୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ MCX ସୁନା ୧,୩୫,୬୯୮ ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୪,୩୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୩,୧୪୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୦,୭୮୦ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୫,୨୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୧,୪୬୦ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୬,୧୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୪,୨୦୦ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୫,୨୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୧,୪୬୦ ଟଙ୍କା
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୫,୩୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୦୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୧,୫୧୦ ଟଙ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୫,୪୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୦୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୧,୬୧୦ ଟଙ୍କା
ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୫,୩୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୦୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୧,୫୧୦ ଟଙ୍କା
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୫,୨୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୦୧,୪୬୦ ଟଙ୍କା
ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି, ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା, ଏବଂ ସରକାରୀ ଟିକସ ନୀତି। ଏସବୁ ସିଧାସଳଖ ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫ ରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୟରେ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ।