ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ରୁପା ବି ଆକାଶଛୁଆଁ… ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଦାମ୍
ହଠାତ୍ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା-ରୁପା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆଜି ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୫୩,୯୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୧,୧୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କିନ୍ତୁ, ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ; ଏହା ଏହାର ଚାହିଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ।
ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବୈଶାଖୀ, ପୋଇଲା ବୈଶାଖ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୁନାର ଘରୋଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ଆଜିର ରୂପା ମୂଲ୍ୟ:
ଆଜି ଦେଶରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୫୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା କମ୍। ତେଣୁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫,୯୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୫୪୯ ଟଙ୍କା।
ଲାଭ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ, ନିବେଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଭକୁ ନଗଦ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚାହିଦାରେ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।