ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, ଶସ୍ତା ହେଲା ରୁପା; ଜାଣନ୍ତୁ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ତାଜା ଦର
ଆଜି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାହା ଆପଣ ଏଠାରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା, ଉଭୟର ଦର ତାଲିକା ଲିଖିତ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।
Gold-Silver Price Today : ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବେଶ୍ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ସିଏନଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଓ ଚିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ଦାମ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ସୁନା ଦର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାବେଳେ ରୂପା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟିର ଦର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ।
ଆଜିର ସୁନା ଦର (୨୬ ମେ) –
|ସହର
|୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା (୧୦ ଗ୍ରାମ)
|୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା (୧୦ ଗ୍ରାମ)
|୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା (୧୦ ଗ୍ରାମ)
|ଦିଲ୍ଲୀ
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ମୁମ୍ବାଇ
|₹୧,୫୯,୩୮୦
|₹୧,୪୬,୧୦୦
|₹୧,୧୯,୫୪୦
|କୋଲକାତା
|₹୧,୫୯,୩୮୦
|₹୧,୪୬,୧୦୦
|₹୧,୧୯,୫୪୦
|ଚେନ୍ନାଇ
|₹୧,୬୧,୨୪୦
|₹୧,୪୭,୮୦୦
|₹୧,୨୪,୦୦୦
|ପାଟନା
|₹୧,୫୯,୪୩୦
|₹୧,୪୬,୧୫୦
|₹୧,୧୯,୫୯୦
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ମେରଠ
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଅଯୋଧ୍ୟା
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧৯,୬୪୦
|କାନପୁର
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଗାଜିଆବାଦ
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ନୋଏଡା
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଗୁରୁଗ୍ରାମ
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଜୟପୁର
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଲୁଧିଆନା
|₹୧,୫୯,୫୩୦
|₹୧,୪୬,୨୫୦
|₹୧,୧୯,୬୪୦
|ଗୁଆହାଟୀ
|₹୧,୫୯,୩୮୦
|₹୧,୪୬,୧୦୦
|₹୧,୧୯,୫୪୦
|ଇନ୍ଦୋର
|₹୧,୫୯,୪୩୦
|₹୧,୪୬,୧୫୦
|₹୧,୧୯,୫୯୦
ଆଜିର ରୂପା ଦର (୨୬ ମେ) –
|ସହର
|୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା
|୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା
|୧ କିଲୋ ରୂପା
|ଦିଲ୍ଲୀ/ମୁମ୍ବାଇ/କୋଲକାତା
|₹୨୮,୫୦୦
|₹୨,୮୫,୦୦୦
|₹୨୮,୫୦,୦୦୦
|ଚେନ୍ନାଇ
|₹୨୯,୦୦୦
|₹୨,୯୦,୦୦୦
|₹୨୯,୦୦,୦୦୦
|ପାଟନା/ଲକ୍ଷ୍ନୌ/ମେରଠ
|₹୨୮,୫୦୦
|₹୨,୮୫,୦୦୦
|₹୨୮,୫୦,୦୦୦
|ଅଯୋଧ୍ୟା/କାନପୁର/ଗାଜିଆବାଦ
|₹୨୮,୫୦୦
|₹୨,୮୫,୦୦୦
|₹୨୮,୫୦,୦୦୦
|ନୋଏଡା/ଗୁରୁଗ୍ରାମ/ଜୟପୁର
|₹୨୮,୫୦୦
|₹୨,୮୫,୦୦୦
|₹୨୮,୫୦,୦୦୦
|ଲୁଧିଆନା/ଗୁଆହାଟୀ/ଇନ୍ଦୋର/ଅହମ୍ମଦାବାଦ
|₹୨୮,୫୦୦
|₹୨,୮୫,୦୦୦
|₹୨୮,୫୦,୦୦୦
ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି?
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ବଜାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଦରରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି।