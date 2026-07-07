ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୨-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୧,୩୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ସୁନା ଦର କମିବା ପରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୨-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୧,୩୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ୨୨-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ହ୍ରାସର ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ କାରଣ ପାଇଁ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ…

ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା; ବିକେଟିସି…

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଓ ବିବାହ ଋତୁ। ଯଦି ଏମିତି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦଳ କମିଚାଲେ, ତାହାହେଲେ ବିବାହ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ପରି ବେପାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପର ଗ୍ରାମ ୧୩,୩୧୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପର ଗ୍ରାମ ୧୪,୫୨୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପର ଗ୍ରାମ ୧୦,୮୯୪ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ…

ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା; ବିକେଟିସି…

ମହାୟୁତିରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: ପ୍ରଥମ…

1 of 17,499