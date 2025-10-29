ତଳ ମୁହାଁ ସୁନା ଦର, ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିବ ହଳଦିଆ ଧାତୁ ! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢୁଥିବା ସୁନା ଦର ଏବେ ତଳମୁହାଁ । ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପାର ହ୍ରାସ ଧାରା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଧନତେରାସ୍ ବେଳେ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ସୁନା ଦର । କିଣିବା ତ ଥାଉ, ଦାମ୍ ଶୁଣିକି ଛାନିଆ ହେଉଥିଲେ ଗ୍ରାହକ । ହେଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ଆଡକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଆଜିର ଦର: ଧନତେରାସ୍ ପରେ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁବା ପରେ ପରେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ବି ଦେଇଛି । ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧,୨୧,୫୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧,୧୧,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି । ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୨୧,୫୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ୧,୧୧,୪୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୧,୫୮୦ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୧,୪୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧,୨୧,୭୩୦ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧,୧୧,୬୦୦ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୨,୨୯୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୨,୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୨୧,୫୮୦ ଓ ୧,୧୧,୪୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ୧, ୫୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଆସିବ ସୁନା: ସୁନା ମୁଲ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ’ଣ ସତରେ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ କି ସୁନା ଦର ? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁନା ରେଟ୍ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ । ସୁନା ରେଟ୍ କମିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରହିପାରେ । ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଢିଥିଲା ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍ । ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ମାଡ, ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଆଦି କାରଣରୁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାର ଅଧିକ ନିବେଶ ବଢାଇଥିଲେ ।
ହେଲେ ଏବେ ଆମେରିକା-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର, ପ୍ରଫେଟ୍ ବୁକିଂ, ଧନତେରାସ୍ ପରେ ଡିମାଣ୍ଡ କମିବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ସୁନା ଦାମ୍ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିବେଶକମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଦର ହ୍ରାସ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ: ବିଶ୍ବର ବଡ ବଡ ଦେଶ ଯେପରିକି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ହେବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି । ଏ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଶାରା କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ବ ବଜାର ଉପରେ ପଡିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସୁନା ଦର ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା । ତେଣୁ ରେଟ୍ ଏବେ କମୁଛି ।
ଆଗକୁ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ଆହୁରି କମିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ଜାରି ରହିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଖାଉଟି ତଥା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି କମିବ । ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ପ୍ରତି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।