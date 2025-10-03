Gold Rate: ଦଶହରା ପରେ କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧନତେରାସ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଦଶହରା ପରେ ପରେ କମିଲା ସୁନା ଦର । ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ସୁନା ଦର 0.22 ପ୍ରତିଶତ କମି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,17,334ରେ ପହଂଚିଛି । ସେହିପରି ରୂପା ଦର 1.06 ପ୍ରତିଶତ କମି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,43,190 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,17,334 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି l ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,18,040 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,08,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,18,830 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,08,940 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,17,420 ଟଙ୍କା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,17,760 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,17,260 ଟଙ୍କା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 1,17,510 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,43,190 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା …
ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ‘BIS Care app’ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
ସଠିକ୍ ଦାମ୍ରେ କେମିତି କିଣିବେ ସୁନା
ସବୁବେଳେ ସୁନାର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ନିୟମିତ ସୁନାର ଦାମ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁନାର ଦାମ୍ ହ୍ରାସ ବେଳେ ଗହଣା କିଣିପାରିବେ। ସୁନା କିଣିବା ବେଳେ ହଲ୍ମାର୍କ ଦେଖି ସୁନା କିଣନ୍ତୁ। ସୁନା କିଣିବା ବେଳେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫ୍ ସିଜନରେ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଦାମ୍ରେ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।