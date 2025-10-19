ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା-ରୂପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କମିଲା ଦର, ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମିଲା ?
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା-ରୂପାରେ ବମ୍ପର ଅଫର । ହଠାତ ସୁନା-ରୂପାର କମିଲା ଦର । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମିଲା ରେଟ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଧନତେରସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 2,400 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଦୀପାବଳି ରବିବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ, ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ।
ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,32,400 ରହିବ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଧନତେରସ୍ ପୂର୍ବରୁ ୯୯.୯% ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୩,୨୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ବର ବଜାରରେ କେତେ ଅଛି ରେଟ?
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୨,୭୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ୧,୨୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୯,୮୨୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୯,୬୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୩୩,୦୯୦ ଓ ୧,୨୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସରାଫା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ରାଫା ବଜାରରେ ୯୯.୫% ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୧,୮୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୪ ରେ, ଧନତେରସ୍ (ଦୀପାବଳି) ରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ତୋଲା ୮୧,୪୦୦ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୫୧,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୬୩% ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି।
ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୭,୦୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୭୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୯୯,୭୦୦ ଥିଲା। ଏହା 70,300 କିମ୍ବା 70% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କାହିଁକି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା?
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଏକ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଧନତେରସ୍ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ରେତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ। ରେକର୍ଡ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ, ବିବାହ ଋତୁ ଆସିବା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭଲ ଅଫର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ୍ ଏବଂ ସଦର ବଜାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଧନତେରସର୍ ରୂପାର ଚାହିଦା ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୂପା ମୁଦ୍ରାର ବିକ୍ରୟ 35 ରୁ 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ସୁନା କ୍ରୟ 15% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 50,000 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।