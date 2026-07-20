ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୨ ମିନିଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ୧୭୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୩,୬୧୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଲାଗାତାର କମୁଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପ ଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍‌। ସୋମବାର ହଠାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁନା ଓ ରୁପା। ଗୁଡ ରିଟର୍ନସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୨ ମିନିଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ୧୭୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୩,୬୧୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୧,୬୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୦୭,୭୪୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୪୩୪୬୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୩୧୫୦୦ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦୭୫୯୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୪୩୪୬୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୩୧୫୦୦ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦୯୬୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। କୋଲକାତାରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୪୩୪୬୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୩୧୫୦୦ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦୭୫୯୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି: ସୁନା ସହିତ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ରୁପାର ସ୍ପଟ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ନସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁପାର ଦର ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ଏମସିଏକ୍ସରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର: ଏମସିଏକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୋମବାର ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ କାରବାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଡେଲିଭରି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଦର ୦.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ବା ୩୮୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୧,୨୮୯ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ଡେଲିଭରି ଥିବା ରୁପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଦର ୧.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବା ୨,୪୦୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୧୮,୮୦୭ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। କୋମେକ୍ସରେ ସୁନା ଦର ୦.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବା ୪.୪୦ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୪,୦୨୩.୨୦ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ସ୍ପଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଦର ୦.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ବା ୦.୭୭ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୪,୦୧୮.୧୬ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରୁପା ଦର: ସୁନା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। କୋମେକ୍ସରେ ରୁପା ଦର ୧.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ବା ୦.୮୮ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୫୭.୨୧ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍ପଟ୍ ସିଲଭର ଦର ୧.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବା ୦.୯୫ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୫୬.୮୫ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ…

୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ-ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି…

1 of 10,118