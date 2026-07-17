ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ ପାରୁଛ କିଣି ପକାଅ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସକାଳ ୧୧ ଟା ୪୫ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ୭୬୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୨,୬୮୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଓ ରୁପାକୁ ନେଇ ବଜାରରୁ ଆଜି ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୁଡ ରିଟର୍ନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସକାଳ ୧୧ ଟା ୪୫ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ୭୬୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୨,୬୮୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।
ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୭୦୦ ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୦,୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୫୭୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୦୭,୦୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ; ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୪୨୯୧୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୩୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦୯୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୪୨୫୩୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୩୦୬୫୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦୬୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୪୨୫୩୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୩୦୬୫୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦୬୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

କାରବାରୀ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ସୁନା ଦାମ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ କମିଥିବା ବେଳେ ରୁପା ଦାମ ପ୍ରତି କିଲୋରେ ୫,୩୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଅଗଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୮୪୫ ଟଙ୍କା କମି ୧,୪୨,୬୩୩ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କାରବାର ସମୟରେ ଏହା ୧,୯୨୧ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୪୧,୫୫୭ ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୨,୨୨୨ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ୪,୦୧୬ ଟଙ୍କା କମି ୨,୧୮,୬୪୮ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ଏହା ୫,୩୮୭ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୨,୧୭,୨୭୭ ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରୁପା ୨,୧୯,୧୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ISRO…

ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଲା…

1 of 17,595