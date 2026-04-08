ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା : ସୁନା ₹୧.୫ ଲକ୍ଷ ପାର୍, ରୁପା କିଲୋ ₹୨.୪ ଲକ୍ଷ !
ସୁନା-ରୁପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି: ନିବେଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହଇଚଇ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ୬% ର ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ରୁପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଆଜି ₹୨,୪୪,୭୭୦ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସୁନା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିନାହିଁ; ଏହା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୩,୬୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୧,୫୩,୯୪୪ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସି ପଂହଚିଛି।
ଦରଦାମରେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପ -ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ପ୍ରଭାବ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନିବେଶକଙ୍କ ମନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ‘ସେଫ ହେଭେନ’ ଅର୍ଥାତ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ହଠାତ ବଢିଯାଇଛି ।
କଞ୍ଚା ତେଲ (Crude Oil) ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୫-୨୦% ର ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେଲ ଶସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିପଦ ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ସୁନା ଓ ରୁପା ଭଳି ଦାମୀ ଧାତୁକୁ ମିଳିଛି।
RBI ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନିଜର ନିକଟତର ବୈଠକରେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ୫.୨୫% ରେ ସ୍ଥିର ରଖିଛି। ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବା କାରଣରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ସୁନା ଉପରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି।
ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା
କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ପଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ୨.୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପିଛା $୪,୮୧୧.୨୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ $୪,୮୪୦ ସ୍ତରକୁ ଛୁଉଁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହେ, ତେବେ ଦାମ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।