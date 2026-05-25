ସୁନା ଦରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ଟପିଲା ସୁନା, ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ୨% ବୃଦ୍ଧି!

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା କାରଣରୁ ସୋମବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ନିବେଶକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ (ଜୁନ୍ ୫) ସକାଳ ୧୦:୪୮ ସମୟରେ ୦.୩୬ ପ୍ରତିଶତ ବା ୫୬୬ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୫୯,୨୪୫ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ସୁନା ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ୧,୫୯,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ଦର ୧,୫୮,୬୭୯ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୦.୫୧ ପ୍ରତିଶତ ବା ୮୨୧ ଟଙ୍କା ଅଧିକ।

ଏହି ସମୟରେ, ସୁନା ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୫୯,୦୧୪ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଥିଲା, ଯାହା ୦.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ବା ୩୩୫ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସେହିପରି, ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ (ଜୁଲାଇ ୩) ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ କାରବାର କରିଥିଲା। ରୂପା ଦର ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବା ୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ୨,୭୭,୨୪୫ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶେଷ ହିସାବ ସୁଦ୍ଧା ରୂପା ୧.୭ ପ୍ରତିଶତ ବା ୪,୫୮୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୭୬,୪୨୭ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରୂପା ୨,୭୫,୪୨୮ ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ୧.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ବା ୩,୫୮୨ ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ଥିଲା। କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୫୯,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨,୭୬,୬୮୩ ଟଙ୍କାରେ ଆଜି କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

କମୋଡିଟି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, MCX ସୁନା ୧,୫୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଉପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ କାରବାର ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ସୁନା ପାଇଁ ୧,୫୯,୫୦୦ ରୁ ୧,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ (Resistance) ଦେଖାଦେଉଛି, ଯଦି ସୁନା ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧,୫୮,୦୦୦ ରୁ ୧,୫୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ସୁନା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ (Support) ରହିଛି।”

ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ MCX ରୂପା ମଧ୍ୟ ୨,୭୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଯଦି ରୂପା ୨,୭୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଉପରେ ସ୍ଥିର ରୁହେ, ତେବେ ଏହା ୨,୭୯,୦୦୦ ରୁ ୨,୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ, ଏବଂ ରୂପା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ୨,୭୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, “ନିରାପଦ ନିବେଶ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।”

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋମେକ୍ସ (COMEX) ରେ ସୁନା ୦.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ୪,୫୫୭.୩୦ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଥିବାବେଳେ, ରୂପା ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୮.୦୧୫ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏଥିସହିତ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ୍ରତି ୯୭.୧୬ ଡଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆମେରିକାର ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ (WTI) କ୍ରୁଡ୍ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ୯୦.୩୩ ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଛି।

