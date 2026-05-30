ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ସୁନାର ଚମକ?

ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ସୁନାର ଚମକ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ତାର ରୋଜଗାରଠାରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଢ଼େରେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁନା କିଣା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କମି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସୁନା ହୋଇଛି ମହଙ୍ଗା? ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା।
ମେ ମାସରେ ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ାଇ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କରିଦେଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୁନା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା। ଡ୍ୟୁଟି ବଢ଼ିବା ପରେ ସୁନା ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ ବୋଝ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମୁଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।
୨୫ ଟନରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭.୫ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାହିଦା
ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୁନା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ ୭.୫ ଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଟନ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ କ୍ରୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୱେଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ୟୁଟି ବଢ଼ିବା ପରେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ୭୦% ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କମି ଯାଇଛି।
ସୁନା ଚାହିଦା କମିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ?
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପଛରେ କେବଳ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା, ଖାଦ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଓ ଘରୋଇ ବଜେଟ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସୁନା କିଣିବାରୁ ବିରତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ସୁନା ଭଳି ବଡ଼ କ୍ରୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ହାଲୁକା ଅଳଙ୍କାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଭାରୀ ଓ ମହଙ୍ଗା ଅଳଙ୍କାର ବଦଳରେ ହାଲୁକା ଓଜନର ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୁଚି କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଓ ହାଲୁକା ଅଳଙ୍କାର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଛି।
କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ?
ସୁନା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗହଣା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଓ ମଜବୁତ ଗ୍ରାହକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରିରେ ହ୍ରାସ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ବୈଧ ଓ ଅବୈଧ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ଯାଇଛି।
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲର ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଭାରତର ସୁନା ଚାହିଦା ୫୦ରୁ ୬୦ ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦% ର ହ୍ରାସ ହେବ। ଯଦି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହେ ଓ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିପାରେ।