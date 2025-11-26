୪.୬ ନିୟୁତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ; କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ରି ହେବ ୧୮୦ କୋଟି ଅଳଙ୍କାର, ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା…
ବିବାହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୮୦ କୋଟି !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪.୬ ନିୟୁତ ବାହାଘର ହେବା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୬.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଳଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛି, ଚାହିଦା ବଢୁଥିବାରୁ ଅଳଙ୍କାରର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ୪.୬ ନିୟୁତ ବାହାଘରରେ କେତେ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ।
ସାରା ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବାହଘର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧.୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଳଙ୍କାରରେ ହୁଏ: ଭାରତରେ ବାହାଘର ସିଜିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକ ସୁନା କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି।ଭାରତରେ ବିବାହ ଅର୍ଥ ସୁନା ଏବଂ ହୀରା କ୍ରୟ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ରେତାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଳଙ୍କାର ଶୋ’ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ଋତୁରେ ବିକ୍ରୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୋଟ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ ୬.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି) ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି) ରୁ ଅଧିକ କେବଳ ସୁନା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସପିଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି:
ଅନ୍ଯପଟେ ସପିଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦାମ ରହିଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସୁନାର ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛଇ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି।
୪.୬ ନିୟୁତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଛି। ସୁନାଠାରୁ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବିବାହ ରୁୁତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିବାରୁ ଏବେ କ୍ରୟବିକ୍ରୟର ପରିମାଣ ଆହୁରୀ ବଢିବ।