ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ୧୫%କୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତା’ର ଘରୋଇ ସୁନା ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ କେବଳ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ (Import Duty) ବୃଦ୍ଧି କରି ୧୫% କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ଆଜି (ମଇ ୧୩) ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସୁନା, ରୂପା, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଭାରତରେ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ବଜାରର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବାରୁ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁରୋଧ ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସରକାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୧୦% ମୌଳିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ (Basic Customs Duty) ଏବଂ ୫% କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବିକାଶ ସେସ୍ (AIDC) ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ୬% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ୧୫% ହୋଇଛି।
Ministry of Finance updates customs duty rates for precious metals & findings vide Notification 16/2026-Customs, effective today (May 13).
Gold & Silver findings to attract 5% duty, Platinum findings at 5.4%. Precious metal spent catalyst set at 4.35%, subject to the fulfilment… pic.twitter.com/atSGTXjDTQ
— ANI (@ANI) May 13, 2026
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣାବିକା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କ୍ରମାଗତ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଜର ଏହି ସଦ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପରେ ସରକାର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କୋଟା ଅଧୀନରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସୁନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରିହାତି ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା।
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଆଇନ (Customs Act) ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ‘ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍’ (findings) ଯଥା— ହୁକ୍, କ୍ଲାସ୍ପ୍ (clasps), କ୍ଲାମ୍ପ୍, ପିନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଏହିସବୁ ଅଂଶ ଉପରେ ୫% ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଅଂଶ ଉପରେ ୫.୪% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହୃତ କାଟାଲିଷ୍ଟ୍ (catalysts) କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମିଶ୍ରିତ ପାଉଁଶ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ (recycling) ପାଇଁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଥିବା ରିହାତି ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଭାରତର ସୁନା ଆମଦାନୀ ୨୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୧.୯୮ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ତୁଳନାରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୫୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୪୫.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ୨୦୨୧-୨୨ରେ ୪୬.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ରେ ୩୪.୬୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଥିଲା।
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆବେଗିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଖୁଚୁରା ଚାହିଦା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୯ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ସୁନା ଥିଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ସହ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ପଛକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।