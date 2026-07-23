ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ହଠାତ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବଜାର ଉଷ୍ମ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। କମିଛି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର। ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ରୁପା କିଲୋକୁ ୮୫୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି।

ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ହଠାତ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା ଦରରେ ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏମ୍‌ସିଏକ୍ସରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର ୧,୪୨,୬୯୦ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି।

ଜାନୁଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧.୯୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମି ଆସିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା…

ସୁନ ପରି ରୁପା ଦର ମଧ୍ୟ ୩.୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କାରବାର ସମୟରେ ଏମ୍‌ସିଏକ୍ସରେ ରୁପା ଦର ପ୍ରତି କିଲୋ ୨,୧୮,୪୦୧ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଏମ୍‌ସିଏକ୍ସରେ ରୁପା ଦର ବଢ଼ି ପ୍ରତି କିଲୋ ୪.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁପା ଦର ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କମି ଆସିଛି।

ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଶେୟାର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ପତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବଢ଼ି ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୯୮ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଶେୟାର ବଜାର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।

ନିଫ୍ଟି ୧୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଖସି ୨୩,୮୬୯ ଅଙ୍କରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି ମିଡ୍‌କ୍ୟାପ୍ ୧୦୦ ଓ ନିଫ୍ଟି ସ୍ମଲ୍‌କ୍ୟାପ୍ ୧୦୦ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି ପତନ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼…

1 of 18,944