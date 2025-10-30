Gold Rate: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4100 କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍; ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ, ରୂପା ମଧ୍ୟ ଖସିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିର ନଅ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରତି ଭରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୪,୧୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୮୦୦କୁ ଆଣିଛି। ରୂପା ମଧ୍ୟ ୬,୨୫୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ୪,୦୦୦ ଡଲାର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ସୁନା ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁନା ଦର
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି ସୁନା ଦର 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,22,410 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,12,210 ରହିଛି । ସେହି ପରି 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ରହିଛି 91 ହଜାର 810 ।
ଆମେରିକା-ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ସୁନାରେ ନିବେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁନା ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୨୫,୯୦୦ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ୯୯.୫% ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ବଜାରରେ ୪,୧୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ (ସମସ୍ତ କର ସମେତ) ୧,୨୧,୨୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୨୫,୩୦୦ ଥିଲା।
ରୂପା ଦର କେତେ ?
ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୬,୨୫୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୧,୪୫,୦୦୦ (ସମସ୍ତ କର ସମେତ) କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ସୋମବାର ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୧,୫୧,୨୫୦ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ୍ସପର୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ?
ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା 132 ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ 4,000 ଡଲାର ତଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପଟ୍ ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ପ୍ରାୟ 3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 45.56 ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବୁଲାନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ଆହୁରି 5-10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି।