Gold Rate: ଆଜି ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା-ରୂପା! କ’ଣ 1 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିବ ଦାମ୍? ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ

ଆଜି ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା-ରୂପା! କ’ଣ 1 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିବ ଦାମ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସୁନା ପ୍ରାୟ 7,000 ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିଅନ୍ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସୋମବାର 1,140 ହ୍ରାସ ପାଇ 24-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଟୋଲା 124,630 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ 22-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 1,050 ହ୍ରାସ ପାଇ 114,250 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧,୨୪,୪୮୦ ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ରେଟ ୧,୧୪,୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

(କ୍ୟାରେଟ – କେତେ ହ୍ରାସ – ସଦ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ – ୧୧୪୦- ୧,୨୪,୬୩୦

୨୨ କ୍ୟାରେଟ – ୧୦୫୦- ୧,୧୪,୨୫୦

୧୮ କ୍ୟାରେଟ – ୮୬୦- ୯୪,୨୨୦

ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

୨୪ କ୍ୟାରେଟ – ୧,୨୪,୪୮୦

୨୨ କ୍ୟାରେଟ – ୧,୧୪,୧୦୦

୧୮ କ୍ୟାରେଟ – ୯୩,୩୬୦

କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

୨୪ କ୍ୟାରେଟ – ୧,୨୪,୪୮୦

୨୨ କ୍ୟାରେଟ – ୧,୧୪,୧୦୦

୧୮ କ୍ୟାରେଟ – ୯୩,୩୬୦

ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

୨୪ କ୍ୟାରେଟ – ୧୨୪୯୧୦

୨୨ କ୍ୟାରେଟ – ୧୧୪୫୦୦

୧୮ କ୍ୟାରେଟ – ୯୫୭୫୦

ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧୨୪୫୩୦

୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧୧୪୧୫୦

୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୩୪୧୦

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧୨୪୬୩୦

୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧୧୪୨୫୦

୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୩୫୧୦

ବାୟଦା ବଜାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି

ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ, ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୫୪୬ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧,୨୧,୯୦୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୧୯୬୪ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୧.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧,୪୫,୫୦୬ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କମେକ୍ସ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 1.49 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 4076.11 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 1.44 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 47.88 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଯୋଗେଶ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଘରୋଇ କାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା, ଆମେରିକା ସଟଡାଉନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଡଲାରର ମଜବୁତ ହେବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହା ସୁନା ଭରି 1ଲକ୍ଷକୁ ଖସିବ କି ନାହିଁ ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘କିଛି ସମ୍ଭବ’।

 

