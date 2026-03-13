Gold-Silver Rate: ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟେ ଭାରତରେ ଖସିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦାର; କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ତାଜା ରେଟ୍
ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟେ ଭାରତରେ ଖସିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦାମ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାଲିଥିବା “ଅଏଲ ୱାର” ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ସୁନା ବଜାର ଏକ ରୋଲର-କୋଷ୍ଟର ରାଇଡଠାରୁ କମ୍ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ MCX ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ସହିତ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ୧୦୦ ଡଲାର ଉପରେ କାରବାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଏହାର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସୁନା ଦର ଉପରେ ।
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି ୨ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି ୨ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ।