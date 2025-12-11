ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର; ରୂପା ବି କଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଦର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଥମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟର ଦାମ ବଢିଛି। ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 130,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 193,000 ର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଫେଡେରାଲ୍ ହାର ହ୍ରାସର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି
ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହାର ସୁଧ ହାର 0.25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ହାର ହ୍ରାସ। ହାର ହ୍ରାସ ପରେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3.50% ରୁ 3.75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା 2022 ପରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର।
କମ୍ ସୁଧ ହାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ନିରାପଦ ନିବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁବାର ଦର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।