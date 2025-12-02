ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାର ଦୋକାନ, ସୁନା ଶସ୍ତାକୁ ରୂପା ଦର ବି ଖସିଲା

ସପ୍ତାହ ପରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ! ରୂପା ଦର ବି ଖସିଲା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (MCX) ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବୁକିଂ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଧାତୁରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନରମତା ହୋଇଥିଲା।

ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ, MCX ରେ ପୂର୍ବ ଲେଲନ ତୁଳନାରେ ସକାଳ 10:24 ରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 0.22% ହ୍ରାସ ପାଇ 1,30,370 ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1,30,652 ଥିଲା। ସେହିପରି, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1,82,030 ଥିଲା ଯାହା 1.61% ହ୍ରାସ ପାଇ 1,79,100 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସ୍ଥିତି

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଛଅ ସପ୍ତାହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ସୂଚନା ପାଇଁ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 4,222.93 ଡଲାର(0.2% ହ୍ରାସ) ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ (ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି) ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 4,256.30 ଡଲାର (0.4% ହ୍ରାସ) ରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁଧ ହାର ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

ଆଜି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 24-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 13,020 ଥିବା ବେଳେ  22-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 11,935 ଏବଂ 18-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 9,765 ରହିଛି।

ଆଜି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 24-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 13,035 ଥିବା ବେଳେ  22-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 11,950 ଏବଂ 18-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 9,780 ରହିଛି।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୩,୦୨୦ ଥିବା ବେଳେ  ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୧,୯୩୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୯,୭୬୫ ରହିଛି।

କୋଲକାତାରେ ଆଜି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୩,୦୨୦, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୧,୯୩୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୯,୭୬୫।

ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୩,୧୩୫, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୨,୦୪୦ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୦,୦୪୦।

ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୩,୦୨୦, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୧୧,୯୩୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ୯,୭୬୫ ରହିଛି ।

