ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ?
ଏହି ଅଧିବେଶନ (session) ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ-ଉତ୍ତାରୁ (ଉପର-ତଳ) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦିନସାରା ଏହା ଉଭୟ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ₹୧,୫୯,୭୭୨ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ₹୧,୫୯,୪୦୧ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ।
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (Crude Oil) ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମେରିକା ଟ୍ରେଜେରୀ ପ୍ରତିଫଳନରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ସ୍ପାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖରେ ବିତରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସୁନା ବାୟଦା ମୂଲ୍ୟ (Gold Futures) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୬୦,୦୦୧ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବା ୦.୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି କାରବାର ସମୟରେ ସୁନା ଦରରେ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ୧,୫~,୭୭୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୫~,୪୦୧ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା। ସେହିପରି ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧflavor ବଡ଼ ଧରଣର ବଦଳ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ବିତରଣ ହେବାକୁ ଥିବା MCX ରୁପା ବାୟଦା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୭୪,୯୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଯାହା ୧,୭୦୧ ଟଙ୍କା ବା ୦.୬୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କାରବାର ପୂର୍ବରୁ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୭୪,୫୧୯ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବାଧିକ ୨,୭୬,୬୫୧ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (Inflation) ର ଦୃଢ଼ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୁଧହାର କାଟ୍ କରାଯିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କଡ଼ା ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଆଶାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଭଳି ଅଣ-ଲାଭଜନକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁବିଏସ୍ (UBS) ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୁପା ବିନିଯୋଗ ଚାହିଦା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ନିଅଣ୍ଟ କମ୍ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିବା ପରେ ରୁପା ବଜାରର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, କୋମେକ୍ସ (COMEX) ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୦.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୪,୫୪୧ ଡଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋମେକ୍ସ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ୧.2୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୭୬.୪୮ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ଏକ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧.୬୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୧୦.୩୨ ଡଲାର ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଟିଆଇ (WTI) କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧.୦୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୦୩.୨୬ ଡଲାର ହୋଇଛି।
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୮୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଚେନ୍ନାଇ: ଚେନ୍ନାଇରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୩,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ସହର ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୮୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ପୁଣେ: ପୁଣେରେ ରୁପା ଦର ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
କୋଲକାତା: କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୮୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।