ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସୁନା, ରୂପା ଦର, କିଣିବା ତ ଦୁର ଦେଖିବାକୁ ବି ଦେବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଅଛି ଦର

By Jyotirmayee Das

Gold Price: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିବେଶକମାନେ ବିଶ୍ୱ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୀତି ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମାକ୍ରୋଇକୋନୋମିକ୍ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାରି ରଖିପାରେ।

ତେବେ ଆଜି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୩,୭୭୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୩,୪୫୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧,୨୨,୭୪୦ ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ୧,୩୩,୯୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୩୪,୦୬୦, ଯେତେବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୨୨,୮୯୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ୟୁକେର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ସମେତ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା PMI ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଣ-କୃଷକ ପେରୋଲ ଦାବି, ଗୃହ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ, ଯାହା ସୁନା ମୂଲ୍ୟର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।

JM ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍‌ର EBG କମୋଡିଟି ଏବଂ କରେନ୍ସି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ ମେର୍ PTI କୁ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ, ଏହା ପରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ PMI ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ,” ।

