Gold Smuggler: ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସିଲା ସୁନା ଚୋର; ବିଦେଶରୁ ଚୋରାଇ ଆଣିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା…
ଲୁହା ବକ୍ସରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ ସୁନା....
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଧରାପଡିଲେ ସୁନା ଚୋର।ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଚୋରା କାରବାର ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଏୟୈାରପୋର୍ଟରେ ଧରିଲା ପୋଲିସ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଏକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ସାରଜାହରୁ ଫେରିବା ପରେ DRI ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା।
ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। DRIର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜୋନାଲ୍ ୟୁନିଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଲଗେଜର ତଲାସ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲୁହା ବାକ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପରେ, ବିଦେଶୀ ଚିହ୍ନ ଥିବା 11ଟି ସୁନା ବାର୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ DRI ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନେଲୋର ସବ-ଜୋନାଲ୍ ୟୁନିଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୱାଇଏସଆର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋଦ୍ଦାତୁରରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୋଟ ସୁନା, ଯାହାର ଓଜନ ୧୧୯୬.୨୦ ଗ୍ରାମ, ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ୧.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ ସୁନା ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ, ୧୯୬୨ର ଧାରା ୧୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନର ଧାରା ୧୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତରେ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ: ଭାରତରେ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିମାନବନ୍ଦର,ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖନ୍ତି।
ଦେଶରେ ସୁନାର ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ହେଉଛି କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ, 1962 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ସୁନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ନ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁନାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।