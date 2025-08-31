ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ସୁନା ଦର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ରେଟ୍ ହେବ ଦୁଇଗୁଣା!

ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବ ସୁନା ଦର।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାର ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଉନ୍ନତି ଥାଏ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଏ। ବିପରୀତରେ ଯଦି ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟେ ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାର ପ୍ରାୟ ୧.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁନାରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ?

କେତେ ବଢିଛି ସୁନା: ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ବଜାରର ସେନସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ ୧,୩୭୫.୯୩ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୯,୮୦୯.୬୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ ନିଫ୍ଟି ୫୦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୩୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୪,୪୨୬.୮୫ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଅଗଷ୍ଟରେ ବଜାରରୁ ୩୪,୯୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହ୍ରାସ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସରେ, ୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ସୁନା ଚୁକ୍ତିନାମାର ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ MCX ରେ ୫,୦୫୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁନା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ହଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନାହିଁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ।

