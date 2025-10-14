ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନ୍ ଦେଲାଣି ସୁନା ଦର, ଦାମ୍ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ପାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍

ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ସୁନା ଦାମ୍।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ଷତିର ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ, ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିନରେ ସୁନାର ଚମକ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଖୋଲିଛି।

ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦:୪୦ ରେ, ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସପେଞ୍ଚ (MCX) ରେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖର ଅବଧି ସହିତ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୨୬,୭୩୧ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା।

MCX ସୁନା ୧୪୧୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୨,୬୦୪୧ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ୧୨,୬୯୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସୋମବାର ଦିନ, MCX ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୨,୪୬୨୯ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସୁନା ସହିତ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।

MCX ରେ ଡିସେମ୍ବର ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରୂପା ୧,୫୫,୨୫୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଖୋଲିଥିଲା, ଯାହା ୬୦୮ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଲେଖା ହେବା ସମୟରେ, MCX ରୂପା ୧,୬୨,୩୨୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।

ଆଜି ସହରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୮,୮୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୮,୧୧୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୬,୬୬୦ ଟଙ୍କା

ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୮,୬୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୭,୯୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୬,୫୧୦ ଟଙ୍କା

କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୮,୬୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୭,୯୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୬,୫୧୦ ଟଙ୍କା

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୮,୮୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୮,୧୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୬,୬୬୦ ଟଙ୍କା

ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ବିବାହ, ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସୁନା କିଣିବା ଏକ ପରମ୍ପରା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସୁନାର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

ଘରୋଇ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ। ହଳଦିଆ ଧାତୁ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ।

ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସୁନା କିଣନ୍ତୁ।

