ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ; ୨୦ ଗୁରୁତର
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାଜଟୋ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି; ଜଣେ ଉଠା ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ : ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାଜଟୋ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଇବା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ (Food Poisoning) ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଗ୍ରାମକୁ ଜଣେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ୧୮ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ୨ ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ।
ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦର ହସପିଟାଲ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନାହିଁ।
ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଥିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଡେପୁଟି କମିଶନର (DC) ରାମନିବାସ ଯାଦବ ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ଏଏନଆଇ (ANI) କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଡିସି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି… ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ପଚା ଖାଦ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ।”
ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବିକ୍ରେତା ଜଣକ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ବିଶେଷ କରି ଖଟାପାଣିକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିନା ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ (ଫ୍ରିଜ୍) ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ସମୟରେ ଏଭଳି କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆହୁରି ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ପାଣିର ନମୁନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂଷିତ କିମ୍ବା ପଚା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଡିସି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “…ବାଜଟୋ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଉଠା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ୨ ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଆଗରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରଖାଯାଇଥିବା ପଚା ଖାଦ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜଳର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।”
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଚା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।