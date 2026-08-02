ପ୍ରେମରେ ହେଉଥିଲେ ଉବୁଟୁବୁ; ଗାଁ ଲୋକେ ଧରି ବାହା କରାଇଦେଲେ
ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ଡ଼ରି ଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଭରିଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୁଚାଛପା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସଭା କରି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ତା’ପରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ…। ଏପରି ରୋଚକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।
ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଖୋଡ଼ା ଥାନା ଔସନୀ ବୁଜୁର୍ଗର ଗାଁର ନ୍ୟାନ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ପିପରା ବାରାଖାର ଗ୍ରାମର ଇଂଲେଶ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାଚ ଲୁଚାଛପାରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଭୟଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ଡ଼ରି ଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଭରିଥିଲେ। ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସିକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ବସିଲା ଗ୍ରାମସଭା। ବୈଠକରେ ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ପ୍ରେମପକ୍ଷୀ ସାବାଳକ ଓ ସାବାଳିକା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସି ନିଜ ମନର କଥା କହିଥିଲେ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗାଁର ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସିଙ୍କ ମନ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ।
୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ: ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଏକ ଔପଚାରିକ ସହମତିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସି ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗାଁର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଜଗିରିଆ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ।
ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଡେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂଲେଶ ଓ ନ୍ୟାନ୍ସି ବିବାହକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ସଫଳ ପରିଣତି ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି।”