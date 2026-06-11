ଖୁସିଖବର ! ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ ହଟିଲା ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ୧ ଲିଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମିଳିବ ଫାଇଦା

ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ E22, E25, E27 ଏବଂ E30 କାଟେଗୋରୀର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଶୂନ ହୋଇଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Petrol Excise Duty News : ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସିଖବର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଏବେ ୨୨% ରୁ ୩୦% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର କୌଣସି ଉପହାରଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ଏବେ ଇଥାନଲ ଯୁକ୍ତ ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ; କାରଣ ଇଥାନଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ, ମକା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟରୁ କରାଯାଇଥାଏ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଏବେ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୧୪ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଆମଦାନୀ ବିଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ।

ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି କ’ଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ହେଉଛି ଏକ ପରୋକ୍ଷ କର, ଯାହା କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ନିର୍ମିତ ବା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବିଶେଷ କରି ମଦ, ତମାଖୁ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ହିଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ।

ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଶୂନ କରିବାର ନିୟମ:
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ, ଏବେ ୨୨%, ୨୫%, ୨୭% ଏବଂ ୩୦% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି ଯେ, ଏହି ଇନ୍ଧନ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ର ନିୟମ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କେଉଁ ଇନ୍ଧନ ଶସ୍ତା, E85 ନା E20?

ଦେଶରେ E20 ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ଭାରତ ବଜାରରେ E85 ଇନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି। E85 ଇନ୍ଧନରେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, E85 ଇନ୍ଧନ E20 ତୁଳନାରେ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ଲାଇନ୍‌ରେ…

୨ରୁ ୩ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ…

1 of 28,046